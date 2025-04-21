Hasan Altuntaş, CLA’yı Virginia’da açtı

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE YENİ BİR AÇILIŞ

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim alanında 16 yıllık tecrübesiyle tanınan girişimci Hasan Altuntaş, dil eğitimi sağlayan California Language Academy’nin (CLA) 6’ncı şubesini Virginia’da faaliyete geçirdi. Daha önce Los Angeles, San Diego, San Francisco ve New York gibi önemli şehirlerde şubeleri bulunan CLA’nın, Washington Metropolitan Area’da açılan yeni yerleşkesi, uluslararası öğrencilere dil eğitimi sunacak. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın SEVP (Öğrenci Değişim ve Ziyaretçi Programı) ve ACCET akreditasyonlarına sahip olan CLA, Virginia’daki yeni sınıflarıyla, geniş öğrenci kapasitesi ve global iş birlikleriyle, başarılı bir eğitim markası olmayı hedefliyor.

AÇILIŞ TORENİNE YOĞUN İLGİ

19 Nisan’da düzenlenen açılış etkinliğine, Moğolistan ve Özbekistan Büyükelçileri, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Temsilcileri, ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri, Falls Church Ticaret Odası Yetkilileri, MÜSİAD USA Yönetim Kurulu ve New York Giresunlular Derneği gibi birçok önemli temsilci katıldı. Tören, CLA’nın uluslararası eğitim vizyonu ve Virginia’nın stratejik önemine dikkat çekmek için gerçekleştirildi.

Dünya genelinde 60’a yakın ülkeyi ziyaret eden ve uluslararası fuarlara katıldığını belirten Hasan Altuntaş, açılış konuşmasında “CLA ile dünyanın dört bir yanından öğrencilere ulaşarak kültürlerarası bir köprü kuruyoruz. ABD, son yıllarda İngilizce dil öğrenim hizmetleri alanında uluslararası öğrenci kayıtları açısından giderek artan bir yükselişe tanık oldu. ABD, İngilizce öğrenmek isteyen farklı milletlerden öğrenciler için popüler bir eğitim merkezi olmaya devam ediyor” dedi.

DÜNYA VATANDAŞLARI YETİŞTİRİYORUZ

Altuntaş, sözlerine “CLA, Temmuz 2010’da kişiselleştirilmiş, içten ve ilgi çekici dil öğrenme hizmetleri sağlama misyonuyla birlikte, her öğrencinin öğrenme hedefleri ve bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde küçük sınıflarda eğitim imkanı sunan, yüksek kaliteli bir dil okulu olarak kurulmuştur. Yüksek nitelikli eğitmenler istihdam eden CLA’nın kapsamlı müfredatı, öğrencilerin yabancı dillerde iletişim yeteneğini artırmayı ve özgüvenlerini geliştirmeyi amaçlıyor” şeklinde devam etti. Ayrıca, “Washington Metropolitan Area’da açtığımız CLA’nın altıncı kampüsü, öğrencilerin sadece dil eğitimi almasını sağlamakla kalmayıp, farklı kültürleri bir araya getiren, farklı değerlere saygı duyan ve dünya vatandaşı bilinci taşıyan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu yatırımı Cumhuriyetimizin 101’inci yılında, eğitim sektöründe Türkiye’yearmak olarak görüyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde ifade etti.