“Hasan Arat: Beşiktaş İleriye Bakıyor”

FUTBOLDA SIKINTILI DÖNEM GEÇECEK

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, futbolda yaşanan zorlu süreçlerin sona ereceğine duyduğu inancı ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ziyareti sonrası takımın mevcut durumu hakkında konuşan Arat, önümüzdeki hafta iç sorunları ele alacakları bir basın toplantısı yapacaklarını belirtti.

HEDEFLERİMİZ VAR

Arat, “Hedeflerimiz var, Beşiktaş camiası kırgın ve üzgün. Bu takım yeni kuruldu, takımlarının arkasında olsunlar. Avrupa’da ciddi bir şansımız var, lig daha bitmemiş durumda” ifadelerini kullandı. Ayrıca derbi mücadeleleri sonucunda yaşanan durumların psikolojik travmalara yol açtığına dikkat çekti. “Derbi maçında bir kırılma yaşandı, bu kırılmanın tamir edilebileceğini düşünüyorum. Dışarıdan kimse ‘camiada bir boşluk var’ diye hevese kapılmasın” dedi.