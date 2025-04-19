Hasan Arslan, Çay’de Ziyaretler Gerçekleştirdi

HASAN ARSLAN ÇAY İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Çay ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak AK Parti Çay İl Başkanlığını ziyaret eden Arslan, burada parti üyeleriyle bir araya geldi. İlçe Başkanı Hasan Hırçın’dan partinin çalışmaları hakkında bilgi alan Arslan, ayrıca partililerin istek ve taleplerini dinleme fırsatı buldu.

ÇAY DEVLET HASTANESİNE YENİ DOKTOR ATAMALARI

Ziyaretinin devamında Kapalı Spor Salonu ile Çay Devlet Hastanesi’nde inceleme yapan Arslan, hastane ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Arslan, “Çay Devlet Hastanesi göz hastalıkları için uzman doktor kadrosu tahsis edildi. Atama yapılması için çalışmalarımızı tamamladık. İlçemize hayırlı olsun.” sözlerini kullandı. Bu gelişmenin, ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırması bekleniyor.