Hasan B. A.K.’yı Bahçede Darbetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Adana’da bir sitede akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Dünkü akşam saat 19.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir sitede, M.B. (11) ve A.K. (13) isimli iki çocuk arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay anı, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

TARTIŞMAYI KAVGA HALİNE GETİREN OLAY

Bahçede arkadaşlarıyla oyun oynayan M.B. ve A.K. arasında başlayan atışma, M.B.’nin A.K.’nın elini ısırmasıyla büyüdü. A.K. bu duruma tepki olarak M.B.’yi itip düşürdü. Bu anları gören M.B.’nin babası Hasan B., hemen aşağıya koşarak indi.

HASAN B.’NİN A.K.’YA SALDIRISI

Hasan B., bahçede yakaladığı A.K.’ya yumruk ve tekme atarak, çocuğu darbetti. Olayı gören site güvenliği ve çevredeki sakinler, Hasan B.’yi uzaklaştırmayı başardı. Ancak Hasan B., daha sonra bahçede oturup ağlayan A.K.’yı tekrar darbederek olay yerinden uzaklaştırıldı.

AİLENİN ŞİKAYETİ VE SONUÇLARI

Olayın ardından A.K., durumu ailesine aktardı. Aile, güvenlik kameralarını inceleyerek, darp raporu almak için hastaneye gitti. Sonrasında durumu polise bildirerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Hasan B., gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hasan B.’ye ev hapsi verilmesi kararlaştırıldı.