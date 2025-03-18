Hasan Basri Yalçın’dan Kars’ta İftar Ziyareti

KARS’TA İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin düzenlediği iftar etkinliğine katılmak üzere Kars’a geldi. AK Parti Kars İl Başkanlığı tarafından Öğretmenevi Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programında, Yalçın’ın yanı sıra İl Başkanı Muammer Sancar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli ve birçok partili de yer aldı.

RAMAZAN BOYUNCA BİRLİKTE OLMAK ÖNEMLİ

İftar programında bir konuşma yapan Hasan Basri Yalçın, “AK Parti olarak ramazan ayı boyunca hem teşkilatlarımızla, hem de sokaklarda vatandaşlarımızla sürekli bir birlikteliğinin arayışı içerisinde olduk. Biz sokaklardan halkın arasından çıkan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımız hep aynı ifadeyi kullanıyor. AK Parti’yi millet kurdu, biz onun tabelasını astık. Gerçekten milletimizin içinden, milletimizin duygularına tercüman olarak çıkmış bir siyasi partinin, sürekli milletle birlikte hareket eden bir siyasi parti olması şarttır. Biz de bunun gereği olarak her türlü özel gün ve gecelerimizde ramazan ayı bizim için özel anlamı olan dönemlerde, vatandaşımızla birlikte olmaktan fevkalade bir keyif duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Yalçın, “Bizler çalıştıkça, bizler sokak sokak, kapı kapı, ev ev dolaştıkça, bizler derdimizi, siyasetimizi, vizyonumuzu geleceğimizi milletimize anlattıkça, bu zamana kadar bize destek çıkmakta hiçbir sorun görmemiş milletimiz bizi desteklemeye devam edecektir. Biz de bu desteği aldıkça, daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye’yi inşa etme imkanına Cumhurbaşkanımız öncülüğünde sahip olacağız. Dolayısıyla bu zamana kadar başarımızın sırrı nasıl durmadan, dinlenmeden, duraksamadan vatandaşın içerisinde vatandaşın derdini dinlemekten geçtiyse, bundan sonraki başarımızın temeli de bu oluşturacaktır” diye belirtti.

İFTAR YEMEĞİ VE DUA

Yapılan konuşmaların ardından iftar yemeğine geçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partililerle birlikte iftarını açtı. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.