Hasan Basri Yalçın, Gazze’de Soykırım Var

İNSAN HAKLARI BAŞKANINDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Refah Sınır Kapısı’nda düzenlediği basın toplantısında, “Gazze’yi insansızlaştırmaya yönelik bir etnik temizlik suçu işleniyor” diyerek dikkat çekti. Yalçın, “Nasıl Nürnberg mahkemeleri kurulduysa ve Naziler insanlık önünde hesap verdiyse gün gelecek bu Siyonist rejimin suç unsurları da yargılanacaktır” ifadelerini kullandı. Yalçın, heyetiyle birlikte Mısır’a açılan bu kapıda Gazze’nin durumunu tüm insanlığa duyurmak amacıyla bir haykırışta bulunduklarını belirtti.

GAZTE’DE SOYKIRIM SUÇU İŞLENİYOR

Yalçın, İsrail’in Gazze Şeridi’nde soykırım suçu işlediğini vurgulayarak, “Gazze’de İsrail hayasız bir soykırım yapıyor. Gazze’yi abluka altında tutarak masum insanların açlıktan kırılmasına neden oluyor. Burada yalnızca siviller katlediliyor. Şu ana kadar tespit edilebilen 62 bin sivil İsrail’in hain saldırıları sonucu yaşamını yitirdi. İsrail tarafından öldürülen bu insanların en az 20 bini çocuk” dedi. Yalçın, her bir kaybın bir insan hikayesi olduğunun altını çizerken, Gazze’deki durumun içler acısı olduğunu ifade etti.

ISRAEL’İN SOYKIRIMI GİZLENEMEZ

Yalçın, İsrail’in Batı kurumları içerisindeki destekle bu soykırımı gizlemeye çalıştığını belirterek, “Bu soykırım artık gizlenemeyecek bir boyuta ulaşmıştır. Hiçbir terörle mücadele operasyonunda 70 bin sivil ölmemiştir, ölmez de” dedi. Yalçın, 7 Ekim 2023 tarihinin aslında bir bahane olduğunu ve İsrail’in soykırım uygulamak için kullandığını dile getirdi.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE MESAJ

Müslüman ülkelere seslenen Yalçın, “En büyük görev bize düşüyor. İrkilin ve kendinize gelin. Zulüm gören kardeşlerinizi yalnız bırakmayın” ifadelerini kullandı. Yalçın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bir ve beraber olmadıkça sıranın size gelmesinden kaçış yoktur” dedi.

İSRAİL REJİMİNE YANIT

Yalçın, İsrail’e de mesaj göndererek, “Ey Siyonist İsrail rejimi, işlediğin suçları sen herkesten daha iyi biliyorsun. Zulüm ile abad olunmaz” dedi. Yalçın, bu rejimin bir gün insanlık önünde hesap vermek zorunda kalacağını yineleyerek, Gazze’deki zulmün son bulacağını umduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN DESTEK AÇIKLAMALARI

Türkiye’nin her türlü insani yardımı ulaştırma çabasında olduğunu söyleyen Yalçın, “İsrail ile tüm siyasi, ekonomik ve ticari bağlarımızı kestik. Gazze’ye her türlü insani yardımı ulaştırmak için elimizden geleni yaptık” diye konuştu.

ULUSLARARASI ÇAĞRI

Uluslararası toplumun Gazze’deki duruma dikkat çekmesi gerektiğini belirten Yalçın, “Bu üç günlük bir mesele değildir ve sadece birkaç devletin çabasıyla çözülebilecek bir sorun değildir” dedi. Yalçın, uluslararası mahkemelerin devreye girmesini ve Gazze’de barışın sağlanmasını talep etti.

ADİL BİR ÇÖZÜM İÇİN GEREKEN MADDELER

Yalçın, Gazze’de insani yardımların derhal girmesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hızla bir ateşkes hayata geçirilmeli, adil ve kapsayıcı bir barış masası kurulmalıdır” dedi. Bu adımlar atılmazsa bölgeye huzur ve barış gelemeyeceğini belirtti.