Hasan Can Kaya, Disney+’da Yayınlanacak

HASAN CAN KAYA’NIN YENİ PROJESİ

Pandemi döneminde YouTube’da yayımladığı Konuşanlar programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, hızlı bir şekilde Acun Medya ile anlaşma yaparak Exxen’e geçiş yaptı. 2021’den beri bu platformda devam eden programın yeni sezonda Exxen’de yayınlanmayacağına dair iddialar son günlerde sıkça gündeme geliyordu. Konuşanlar’ın akıbeti merakla beklenirken, Prime Video, HBO Max, Netflix ve Disney+ gibi büyük platformların programa ilgi gösterdiği öne sürülmüştü. Kulislerde, programın özellikle Disney+’a geçiş yapacağı ve eylül sezonunda tüm dünyada farklı dillerde altyazılarla yayınlanacağı konuşuluyordu.

HASAN CAN KAYA’DAN AÇIKLAMA

Uzun süredir gündemdeki iddialara yanıt vermekten kaçınan Hasan Can Kaya, bu sessizliğini sonlandırarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Disney+ tarafından kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımı alıntılayan Kaya, “Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır” mesajıyla birlikte “Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı ve gönderiye kalp ve ateş emojileri ekledi. Bu paylaşım, iddiaları doğrulayarak Konuşanlar’ın yeni sezonda Disney+ platformunda yayınlanacağına kesinlik kazandırdı. Programın, dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesi bulması ve çok dilli izlenim imkanı sağlaması bekleniyor.