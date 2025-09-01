Hasan Can Kaya Disney+’ta Olacak

PANDEMİ DÖNEMİNDE KAZANILAN BAŞARI

Pandemi sürecinde YouTube platformunda yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, kısa bir süre sonra Acun Medya ile anlaşarak Exxen platformuna geçmişti. 2021 yılından bu yana burada yayınlanan programın yeni sezonunun Exxen’de yer almayacağı yönünde son zamanlarda ortaya çıkan iddialar, gündemi oldukça meşguldü. Konuşanlar’ın geleceği hakkında detaylar merakla beklenirken, Prime Video, HBO Max, Netflix ve Disney+ gibi dev yayın platformlarının bu programı kendi bünyelerine katmaya çalıştığı konuşulmuştu.

DİZİ’NİN GELECEĞİ VE SON GELİŞMELER

Özellikle kulislerde programın Disney Plus’a geçeceği ve eylül ayındaki yeni sezonun tüm dünyada farklı dillerde altyazı ile yayınlanacağı iddiaları öne çıkmaktaydı. Uzun süre boyunca bu iddialara yanıt vermeyen Hasan Can Kaya, nihayet sessizliğini bozdu. Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Disney+’ın kendisini etiketleyerek paylaştığı, “Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır” mesajını alıntılayarak bir yanıt verdi. Ünlü komedyen, bu gönderiye “Hayırlı olsun” notunu yazarak kalp ve ateş emojileri ekledi.

Bu paylaşımla birlikte Konuşanlar programının yeni sezonunun Disney+ platformunda yayınlanacağı kesinleşmiş oldu. Programın, dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaşması ve farklı dillerde izlenebilmesi beklentisi, projenin uluslararası arenada ne kadar etkili olacağını gösteriyor.