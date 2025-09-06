Hasan Can Kaya Disney+’ta Yayınlayacak

HASAN CAN KAYA’NIN YENİ ADRESİ

Pandemi döneminde YouTube’da yayınladığı “Konuşanlar” programıyla önemli bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya, kısa bir süre içinde Acun Medya ile anlaşarak Exxen platformuna geçmişti. 2021 yılından bu yana yayınlanan programın yeni sezonunun Exxen’de yer almayacağına dair iddialar son günlerde sıklıkla gündeme geliyordu. “Konuşanlar”ın hangi platformda yayınlanacağı merakla beklenirken, Prime Video, HBO Max, Netflix ve Disney+ gibi büyük platformların ilgisini çektiği işin arka planında yer alıyordu. Geçtiğimiz hafta Hasan Can Kaya, kendisini merak edenler için yeni adresini açıkladı. Disney+’ın resmi hesabından “Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır” şeklinde yapılan paylaşımı alıntılayan Kaya, gönderiye “Hayırlı olsun” notunu düşerek transferini resmen doğruladı.

YENİ ANLAŞMADAN KAZANACAĞI PARA

Şimdi ise ünlü komedyenin yeni anlaşmasından kazanacağı miktar gün yüzüne çıktı. Sina Koloğlu, Oda TV’de yazdığı bir yazıda Hasan Can Kaya’nın Exxen ve Disney+ ile yaptığı anlaşmaların detaylarını aktardı. Koloğlu’nun iddialarına göre, Hasan Can Kaya, Exxen’den 270 bin dolar kazanıyordu. Ancak Disney+ ile imzalanan yeni anlaşmayla birlikte, ünlü komedyenin kazancı 325 bin dolara yükseldi. Ayrıca kulislerde yer alan bilgilere göre, program eylül ayı itibarıyla Disney+’ta yayınlanacak ve farklı dillerde altyazı seçeneği ile dünya çapında izleyici kitlesine ulaşacak. Bu durum, Hasan Can Kaya’nın hem gelirini artırmasını sağlayacak hem de uluslararası bir izleyici kitlesine açılmasına imkan tanıyacak.