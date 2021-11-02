Acun Ilıcalı’nın kanalı Exxen’de ‘Konuşanlar’ programıyla tanınan Hasan Can Kaya sevgilisinden ayrıldı.

YouTube’da başlayan Konuşanlar programının yoğun ilgi görmesi üzerine Exxen ile anlaşan komedyen Hasan Can Kaya’nın aşk hayatıyla ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Kaya’nın, 2 buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Sultan San ile ayrıldığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda, Hasan Can Kaya’nın, Çeşme tatili sırasında tanıştığı bir kadınla yakınlaştığı ve sevgilisi Sultan San’ı aldattığı iddia edilmişti. Hasan Can Kaya ve Sultan San çifti, iddialar karşısında sessizliklerini korumayı tercih etmişlerdi.

İkili, bu defa ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Hasan Can Kaya ve Sultan San’ın, 2 buçuk yıllık ilişkilerini bitirdikleri ancak Konuşanlar projesinde hala bir arada çalıştıkları belirtildi. Çiftin ayrılık nedeni hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.