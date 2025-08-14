Hasan Çetiner, Mekanda Darbedildi, Gasbedildi

OLAYIN DETAYLARI

Afyonkarahisar’da Hasan Çetiner, bir eğlence mekanında çalışanlar tarafından saldırıya uğradığını ve 20 bin lirasının gasbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Çetiner, başına 12 dikiş atıldığını belirterek, “Ölümüne darbettiler. Kafamda ve vücudumda her yerimde darp izi var” ifadesini kullandı. İddialara göre olay, 23 Temmuz sabahı saat 03.30 sıralarında Merkez ilçesine bağlı Işıklar beldesindeki eğlence mekanında gerçekleşti. Çetiner ile çalışanlar arasında çıkan tartışmanın ardından, çalışanlar tarafından dışarı çıkması istendi. Hesabını ödeyen Çetiner, dışarı çıkarken peşinden gelen çalışanların saldırısına uğradı.

SALDIRI VE YARALANMA

Tekme, yumruk ve sopalarla darp edilen Çetiner, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çetiner, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve başına 12 dikiş atıldı. Çetiner, olayı takiben jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu ve hem darbedildiğini hem de cebindeki 20 bin TL ile gümüş yüzüğünün gasbedildiğini ileri sürdü.

GÖRÜŞLERİ VE GELECEK AŞAMALAR

Çetiner, “Beni hem darbettiler hem gasbettiler. Cebimdeki 20 bin TL ile gümüş yüzüğümü aldılar. Ardından jandarmayı aradım. Jandarmayı beklerken tekrar 4 kişi gelerek beni sopalarla dövdü. ‘Bizim mekana herkes gelemez, biz adamı böyle yaparız’ dediler. Beni ölümüne darbettiler. Kafamda dikiş izleri ve sopalarla vurdukları için beyin travmam ve beyin kanamam var. Hayati tehlikem devam ediyor. Yaşadığım bu durumdan dolayı mekan sahibinden ve tüm garsonlardan şikayetçi ve davacıyım” şeklinde açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.