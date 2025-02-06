Hasan’dan Büyük İtiraf: Güneş Benim Kızım

ANNE KANALI HEYECAN DOLU BİR BÖLÜM İLE REYTİNG YARIŞINDAN BİR KEZ DAHA YÜKSELDİ

Kanal D’nin popüler dizisi Annem Ankara yeni bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün üstlendiği bu bölümde Hasan (Mehmet Günsür) çok zor bir kararla yüz yüze kaldı. Geçmişin karanlık sırlarını omzunda taşımak zorunda kalan Hasan, dört bir yandan sıkışmış gibi hissediyor.

ZUHAL’İN TEPKİSİ NE OLACAK?

Belçim Bilgin, dizinin içine dahil olan Sevinç karakteriyle izleyicilerden tam not aldı. Dizinin yeni tanıtımı ise büyük bir yankı uyandırdı. Sürekli olarak zor bir duruma düşen Hasan, tanıtımda Zuhal’e Güneş’in kendi kızı olduğunu açıkladı. Şimdi izleyiciler Zuhal’in bu itiraftan sonraki tepkisini merak ediyor.

VAHİDE DÜŞÜM AÇIK KALDI

Tanıtımın heyecan dolu ilerleyişinde Aysel, Vahide’nin doğmamış kızı için yazdığı günlüğü buldukça Vahide’yi sıkıştırdı. Yıllar önce hamile kaldığını Aysel’e itiraf eden Vahide’nin, Hasan’ın adını vermesi “Hasan’la Vahide’nin bir kızı mı var?” sorularını akla getirdi. Gerçeği yıllar boyunca gizledikten sonra gözyaşlarına hâkim olamayan Vahide, şimdi hangi adımı atacak?

HASAN’DAN SÜRPRİZ İTİRAF

Ailesini geri kazanma mücadelesi verirken sürekli zor duruma düşen Hasan, Zuhal’e “Burak’ın sınıfına yeni bir kız geldi, adı Güneş, nasıl olsa bir gün öğreneceksin, Güneş benim kızım” diyerek büyük bir itirafta bulundu. Şimdi Zuhal’in vereceği tepki merak konusu. Zuhal, Hasan’ı affedebilecek mi?

Annem Ankara dizisi çarşamba günleri saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izlenebilir.