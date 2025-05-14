Hasan Ekici AK Parti’ye Geçiyor

HASAN EKİCİ’NİN İSTİFA İDDİASI

Gelecek Partisi’nin Konya Milletvekili Hasan Ekici ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Ekici’nin Gelecek Partisi’nden istifa edeceği öne sürülüyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Ekici’nin yeni partisi AK Parti oldu ve bugün yapılacak AK Parti Grup toplantısı sonrasında partiye katılacağı iddia ediliyor. Ekici’ye rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı belirtiliyor.

GELECEK PARTİSİ’NDEN DİĞER İSTİFALAR

Diğer taraftan Gelecek Partisi’nde geçmişte de istifalar yaşandığı biliniyor. Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ve Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi’nden ayrılarak AK Parti’ye katılmışlardı.

HASAN EKİCİ’NİN HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

Hasan Ekici, 1974 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinin Tepecik köyünde doğdu. 1994 yılında Seydişehir İmam Hatip Lisesi’ni tamamlayan Ekici, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 2000-2007 yılları arasında T.C. Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişi olarak görev aldı. 2007-2012 yılları arasında ise T.C. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nde ve Mevlana Kalkınma Ajansı’nda İç Denetçi olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketi kurarak bu alanda faaliyet göstermeye başladı. Aktif siyasi hayatına 2014 yılında başladı ve Gelecek Partisi’nin kuruluşu ile birlikte 8 Ocak 2020 tarihinde Konya Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 14 Mayıs 2023 Milletvekili genel seçimlerinde Konya Milletvekili seçilerek göreve devam ediyor. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği yapıyor. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilgisine sahip, ayrıca MÜSİAD ve Siyasallılar Vakfı üyesidir. Ekici, evli ve dört çocuk babasıdır.