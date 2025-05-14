Hasan Ekici Gelecek Partisi’nden İstifa Etti

HASAN EKİCİ’NİN İSTİFASI VE YENİ ADRESİ

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ’YE KATILACAK

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Ekici’nin yeni adresinin AK Parti olması bekleniyor. Ekici’nin bugün AK Parti Grup toplantısı sonrası AK Parti’ye katılacağı iddialar arasında. Ayrıca, Ekici’ye partinin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı belirtildi. Gelecek Partisi’nde daha önce de birçok istifa gerçekleşti. Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ve Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, daha önce Gelecek Partisi’nden ayrılarak AK Parti’ye katılmıştı.

HAKAMER İLE PROFİLİ

Hasan Ekici, 1974 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesindeki Tepecik köyünde dünyaya geldi. 1994’te Seydişehir İmam Hatip Lisesi’ni tamamladı, 1998’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

2000-2007 yılları arasında T.C. Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişi olarak görev aldı. Daha sonra 2007-2012 yıllarında T.C. Selçuk Üniversitesi’nde ve Mevlana Kalkınma Ajansı’nda İç Denetçi olarak çalıştı. 2012 yılında kamu görevinden istifa etti ve yeminli mali müşavirlik ile bağımsız denetim şirketi kurarak mesleki faaliyetlerine devam etti.

Ekici’nin, çeşitli konularda yazdığı makaleleri ve “Kurumsal Risk Yönetimi Kalkınma Ajansları Uygulaması” isimli bir kitabı bulunmaktadır. 2014’te Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel Başkanı olduğu dönemde, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasi kariyerine adım atmıştır. Gelecek Partisi’nin kuruluşunda, 8 Ocak 2020 tarihinde Gelecek Partisi Konya Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 14 Mayıs 2023’te yapılan seçimde Konya Milletvekili seçilen Ekici, hâlâ 28. Dönem Gelecek Partisi Konya Milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Ekici, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesidir ve orta düzeyde İngilizce ile Arapça bilmektedir. MÜSİAD ve Siyasallılar Vakfı üyesidir. Evli ve dört çocuk babasıdır.