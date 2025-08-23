Hasan Fırat Uğurlandı, Gözyaşlarıyla Veda

ANTALYA’DA TRAJİK BİR OLAY

Antalya’da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’nin tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Hasan Fırat, morgdan alınarak gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Acılı ağabeyinin, “Abi ben geliyorum de ne olur, abin kurban olsun sana” sözleri ise dinleyenlerin yüreğini dağladı. Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Kerim Üre (54) ile bir tartışma yaşayan Hasan Fırat (30) ve Elif Kılıç (32), Üre’nin tabancasıyla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Olay sonrası aracıyla kaçan Üre ise başka bir yerde tabancasıyla intihar etti.

CENAZE TÖRENİ FERYATLA DOLUYDU

Bugün öğle saatlerinde Hasan Fırat’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözyaşları arasında alındı. Merhum Fırat’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere götürülürken ağabeyi “Abi ben geliyorum de ne olur, abin kurban olsun sana” diye haykırdı. Baygınlık geçiren ablası ise “Gitti, dağ gibi kardeşim gitti” feryadında bulundu. Fırat’ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedileceği bilgisi paylaşıldı.