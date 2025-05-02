Hasan G. Geçirdiği Kaza Sonucu Vefat Etti

BİR GENÇ KOSTEBEK TABANCASIYLA HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, köstebek tabancasının yanlışlıkla patlaması sonucu bir genç hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 10.00 sularında Tuzla Mahallesi’ndeki bir tarla içerisinde gerçekleşti. 29 yaşındaki Hasan G. ile babası 55 yaşındaki İlyas G., bahçelerinde ot biçme işlemi yaparken, Hasan G. elindeki köstebek tabancasını kurmak istedi. Ancak tabanca beklenmedik bir şekilde patladı.

ACİL MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Köstebek tabancasından çıkan çok sayıda saçma, Hasan G.’nin karnına isabet etti. Durumu fark eden babası hemen yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yapılan otopsinin ardından genç adamın cenazesi ailesine teslim edildi. Hasan G.’nin naaşı, Tuzla Mahallesi Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde köy mezarlığına defnedildi.