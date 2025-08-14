Hasan Gökdağ, Teknoloji ile Maliyeti Düşürüyor

PATENTLİ TEKNOLOJİNİN TANITIMI

Ge ve Teknoloji Merkezi’nin kurucusu ve Genel Müdürü Hasan Gökdağ, geliştirdiği yeni patentli teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji, farklı yüzeylere uyarlanabilen, kolay bir şekilde uygulanabilen ve teknik servis ihtiyacını ortadan kaldıran bir sistem olarak dikkat çekiyor. Gökdağ’ın liderliğindeki TNH Kimya, bu teknolojinin dünya genelindeki çevre dostu üretim süreçlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamasını hedefliyor. Küresel çevre dostu kaplama pazarının 2025’te yaklaşık 145 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. TNH Kimya, bayileri aracılığıyla ABD ve Avrupa pazarına giriş yapmayı amaçlıyor.

MALİYETLERİ DÜŞÜRMEKTE

Yüzey kaplama teknolojileri konusunda 15 yılı aşkın araştırma ve geliştirme ile saha deneyimi olan Hasan Gökdağ, bu alanda nanoteknoloji uygulamaları ve özel kimyasal formülasyonlar üzerinde çalışıyor. Gökdağ, konu hakkında şunları ifade ediyor: “Bilimi sadece laboratuvarda değil, sahada da anlamlı hale getirdik. Geliştirdiğim sistem hem çevreyi koruyor hem de üreticilerin maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Türkiye’de kendini kanıtlayan bu sistem teknolojisi ile Amerika’da bu dönüşümün parçası olmak, bizim için gurur verici.”

TNH Kimya, geliştirdiği bu teknolojiyi Türkiye genelindeki yetkili bayileri aracılığıyla müşterilerine ulaştırıyor. Bu yöntem, yerel teknik uzmanlık sağlarken teknolojinin farklı ölçeklerdeki üretim hatlarına hızlı bir şekilde entegre edilmesine olanak tanıyor. Türkiye’nin önde gelen dört büyük üreticisinde aktif olarak kullanılan bu teknoloji, ülke genelindeki toplam üretim kapasitesinin yüzde 40’ını kapsıyor. Gökdağ, “Endüstriyel sürdürülebilirlikte enerji tasarrufu ve çevre standartlarına uyum ihtiyacı, bu tür yenilikçi çözümleri zorunlu kılıyor… Sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, rekabet avantajı sağlayan temel bir iş stratejisi olarak görülüyor” diyor.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM SÜREÇLERİNİN YAYGINLAŞMASI

Ar-Ge, üretim ve teknoloji transferi alanında uzmanlaşan Hasan Gökdağ, geliştirdikleri patentli hibrit metal yüzey işlem teknolojisini de değerlendiriyor: “Bu teknoloji, birçok soruna devrim niteliğinde bir çözüm getiriyor. Uluslararası standartlarda yapılmış karşılaştırmalı testlerde daha iyi korozyon koruma sonuçları sağlıyor. Enerji tüketimini yüzde 60’a kadar azaltması, kimyasal kullanımını yüzde 80 oranında düşürmesi ve su geri kazanımını yüzde 95’in üzerine çıkarması, üretim hatlarında verimliliği artırıyor. İşletmelerin karbon emisyonlarını azaltıyor ve yeşil üretim standartlarına uyumu kolaylaştırıyor. Bu teknolojiyi yalnızca ticari bir başarı olarak görmek istemiyoruz; dünyada çevre dostu üretim süreçlerinin yaygınlaşmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz.”