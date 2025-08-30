Hasan Günel, Apartman Köşesine Tabela Astı

ÇÖP SORUNUNA YENİ ÇÖZÜM

Hatay’da iş yerinin bulunduğu apartmanın köşesine sürekli çöp atılmasından bıkan esnaf Hasan Günel, apartman sakinleriyle birlikte dikkat çekici bir çözüm buldu. Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle’de esnaflık yapan Günel, iş yerinde giyim malzemeleri satarak geçimini sağlıyor. Gününün büyük bir kısmını iş yerinde geçirirken, sürekli kimliği belirsiz kişilerce apartmanın önüne çöp atılması sorunuyla karşılaştı. Bu duruma karşı, apartman sakinleriyle bir araya gelerek “Buraya çöp dökmek kesinlikle yasaktır, dökenin Allah belasını versin” yazılı bir tabela hazırlayıp caddeye astı.

TABELA SONRASI DEĞİŞİMLER

Tabelanın asılmasıyla birlikte, aynı noktaya çöp atmanın durduğunu söyleyen Hasan Günel, “Buraya herkes çöp döküyordu. O kadar döküyorlardı ama kimin döktüğünü göremedik. Apartman yöneticileri ve sakinleri sürekli bana kim döküyor diye gelip soruyordu. O yüzden bu yazıyı buraya koyduk ve astığımız tabelanın faydasını gördük. Pislik döken pis insandır. Bu nedenle buraya ‘Buraya çöp dökmek kesinlikle yasaktır, dökenin Allah belasını versin’ diye bir tabela astık” dedi.

ÇEVRE DUYARLILIĞI ÖNEMLİ

Tabelanın asılmasıyla birlikte çevrede insanların çöp dökmediğini belirten İbrahim Demir ise, “Burada insanlar uyarılmasına rağmen kötü çöpler dökebiliyordu. Hasan abi bu duruma etkili bir çözüm buldu. Çöplerimizi yere atmamak için çevremize duyarlı olmalıyız. Bu tabelayı astıktan sonra çöp döken olmadı. İnsanlarımız çevreye duyarlı olursa bu tabelaya da gerek kalmaz. Lütfen bunları yapmayalım” şeklinde konuştu.