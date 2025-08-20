Haberler

Hasan Güngör Dalgalarla Boğuldu, Soruşturma Başlatıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir genç, denize girerken talihsiz bir olay yaşadı. Olay, akşam saatlerinde Çevlik sahilinde gerçekleşti. Hasan Güngör (20), dalgaların etkisiyle denizin açıklarına sürüklendi.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Güngör, çevredekilerin yardımı sayesinde sudan çıkarıldı ve hemen sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bilinci kapalı olan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

