Hasan Güngör Dalgalarla Boğuldu, Soruşturma Başlatıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir genç, denize girerken talihsiz bir olay yaşadı. Olay, akşam saatlerinde Çevlik sahilinde gerçekleşti. Hasan Güngör (20), dalgaların etkisiyle denizin açıklarına sürüklendi.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Güngör, çevredekilerin yardımı sayesinde sudan çıkarıldı ve hemen sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bilinci kapalı olan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.