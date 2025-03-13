Hasan Heybetli Cezaevinde Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hasan Heybetli (75), hayatını kaybetti. “Son kabadayı” lakabıyla bilinen Heybetli’nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile netlik kazanacak. Ancak ilk belirlemelere göre, çeşitli sağlık sorunları olan Heybetli’nin doğal nedenlere bağlı olarak hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

SUÇ GEÇMİŞİ

Heybetli, gasp, adam yaralama ve haraç gibi suçlardan birçok kez cezaevine girmişti. Sanatçı Muazzez Abacı ile olan evliliği sayesinde Türkiye kamuoyunca tanınan Heybetli, 1979’da nişanlanmış, 1980’de evlenmiş ve bu evlilik 1983’te sona ermiştir. Çift, 1989 yılında yeniden evlenmiş ancak 1993’te tekrar boşanmıştır.

2009 yılında İstanbul-Şişli’deki döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’in öldürülmesiyle ilgili olarak yargılanan Heybetli, ‘Kasten öldürme’ suçundan 25 yıl, ‘Ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle Heybetli tutuklandı ve cezasını Çeşme ve İzmir’deki cezaevlerinde geçirdi.

CEZAEVİNDEKİ SÜREÇ

Dün saat 19.00 sularında İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ndeki koğuşunda ölü olarak bulunan Heybetli’nin ölümü üzerine nöbetçi savcı, cezaevinde incelemeler gerçekleştirdi. Olay yerine gelen nöbetçi savcı ve adli tıp ekipleri ilk incelemelerini tamamladı. Heybetli’nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Cezaevinde kaldığı süre boyunca sağlık sorunları ile mücadele eden Heybetli, prostat kanserine yakalanmış ve bu nedenle Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görmüştü. Ayrıca, kalp rahatsızlığı nedeniyle kardiyoloji servisinde düzenli kontroller altında tutuluyordu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Heybetli’nin doğal nedenlere bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtiliyor.