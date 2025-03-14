Hasan Heybetli Fatih Camii’nde Defnedildi

HASAN HEYBETLİ’İN CENAZE TÖRENİ

İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Hasan Heybetli, Fatih Camii’nde gerçekleştirilen cenaze namazının ardından defnedildi. Yeraltı dünyasında tanınan bir figür olan Heybetli, 12 Mart’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirmişti.

OTOPSİ BEKLENİYOR

Heybetli’nin ölümü ile ilgili nöbetçi savcı, cezaevinde çeşitli incelemelerde bulundu. Ölüm nedeninin netleşmesi için gerekli otopsi işlemlerinin yapılması bekleniyor. Cenaze namazı, öğle vakti ikindi namazı sonrası Fatih Camii’nde gerçekleştirildi ve burada Heybetli’nin yakınları, kardeşleri ve sevenleri hazır bulundu.

DEFİNİ ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NDA YAPILDI

Cenaze namazının sona ermesinin ardından, Hasan Heybetli’nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülerek burada toprağa verildi. Bu acı olay, yeraltı dünyası ile ilgili birçok tartışmayı beraberinde getirdi.