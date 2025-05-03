Hasan Hüseyin Işık Uğurlandı, Onurla Anıldı

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Işık, düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Mütevazı kişiliği ile tanınan Işık’ın gazilik unvanı, birçok kişi tarafından cenazesinde ilk kez öğrenildi. Soma’nın Turgutalp Mahallesi’nde ikamet eden 70 yaşındaki Hasan Hüseyin Işık için Turgutalp Merkez Camii’nde öğle namazının ardından askeri tören eşliğinde cenaze merasimi gerçekleştirildi.

DÜZGÜN BİR ÇİZGİYİ TEMSİL EDİYOR

Törene Işık’ın ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, Hasan Hüseyin Işık’ın sade yaşamı ve alçakgönüllülüğü herkes tarafından takdirle anıldı. Gazi olduğu bilgisi ise birçok yakını tarafından cenaze sırasında öğrenildi. Katılımcılar, bu onurlu unvanı büyük bir tevazu ile saklamış olmasından dolayı hem şaşkınlık hem de derin saygılarını dile getirdi.

Törenin ardından Işık’ın naaşına sarılı Türk bayrağı, askeri yetkililer tarafından ailesine teslim edildi. Bayrağı öperek teslim alan aile üyeleri, “Bu bayrağı ömür boyu gururla saklayacağız” diyerek duygularını ifade etti. Cenaze namazı, Soma İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal tarafından kıldırıldı. Törende hazır bulunan silah arkadaşları, Işık’ı yalnız bırakmadı. Gazi Hasan Hüseyin Işık’ın silah arkadaşlarından Kıbrıs Gazisi Mehmet Aktay yaptığı açıklamada, “Hasan Hüseyin ile aynı alayda, farklı taburlarda görev yaptık. Sessiz, vakur bir insandı. Onunla aynı safta bulunmak bizim için bir onurdu. Bir Gazi kardeşimizi daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.” dedi.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze töreninin ardından Hasan Hüseyin Işık, dualar eşliğinde Turgutalp Mezarlığı’nda toprağa verildi.