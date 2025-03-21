Hasan İmamoğlu’ndan Gündem Yaratan Açıklamalar

HASAN İMAMOĞLU’NA DİKKATLER YÖNELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından kamuoyunda bir başka merak edilen isim de babası Hasan İmamoğlu oldu. Yaşanan bu gelişmeler sonrası basın mensuplarına açıklamalar yapan Hasan İmamoğlu, aile şirketlerine el konulmasıyla ilgili değerlendirmeleriyle dikkat çekti. Peki, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu neler söyledi ve aile şirketi hakkında hangi bilgileri paylaştı? İşte, Hasan İmamoğlu’nun çarpıcı açıklamaları ve merak edilen tüm detaylar…

AİLE ŞİRKETİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, söz konusu soruşturma ve gelişmelerin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Aile şirketlerine el konulmasının ardından yaptığı açıklamada; “Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, “İsnat edilenler suç değil, iftiradır. Gerçekten çok üzgünüm. Sadece biz değil, bütün sülalem böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyor. Ama sabırla bekleyeceğiz. Benim için her şeyden önce oğlum değil, önce Türkiye gelir. Yeter ki bu ülkeye faydamız dokunsun.” şeklinde de konuştu.

KORKUSUZ BİR DURUŞ

Yaşadığı durumu metanetle karşıladığını belirten Hasan İmamoğlu, toplumdan gelen destek için teşekkür etmekle birlikte bu süreçte geri adım atmayacaklarının altını çizdi. Kendisine yönelik kısmi tehditlere karşı duruşunu şu sözlerle ifade etti: “Allah’tan başka kimseden korkum yok. Korkumuz da yok. Allah’a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu günler de geçer. Ben şirketimi 1968 yılında, daha lise öğrencisiyken kurdum. Ne vergi borcum oldu ne de devletle bir sorunum. Şimdiye kadar böyle bir durumla ilk kez karşı karşıyayız.” dedi. Kısa bir süre içerisinde yayılan açıklamalarıyla Hasan İmamoğlu, sosyal medyada yoğun bir şekilde gündem oldu.