Hasan İmamoğlu, Oğlunun Gözaltısını Değerlendirdi

HASAN İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Terör ve yolsuzluk operasyonları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, sessizliğini bozarak önemli açıklamalar yaptı. Oğlu Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, diploma iptali ve İmamoğlu inşaatına el konulması konularında değerlendirmelerde bulundu. Sözcü muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçişi hakkında “Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. O zaman aynı fakülteden sanırım bir hafta 10 gün içinde yaklaşık 11 kişi daha nakil yapmış. Bu nakiller şahsa ait bir durum değil. İki üniversite arasında yapılan bir geçiş. Ayrıca bu oğluma özgü bir durum da değildi. Diplomasının iptalinin ne amaçla yapıldığını kamuoyu değerlendiriyordur.” şeklinde konuştu.

TİCARET HAYATINA DEĞİNİYOR

Hasan İmamoğlu, Mehmet Cengiz ile olan geçmiş ilişkisini de gündeme getirdi. “Mehmet Cengiz’in eskiden samimi arkadaşıydım, aşağı yukarı aynı tarihlerde ticaret hayatına girdik.” diyerek, aile şirketinin birlikte kurulduğunu belirtti. İmamoğlu, “Aile şirketimiz benimle oğlumun. Ben diyorum, böyle bir şey olursa Mehmet’e bakın, onunla beraberdik ticari hayatta ama Allah ona ‘Yürü kulum’ dedi, benim öyle çok yükseklerde işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla da hepsinden de çıktım. Allah’a şükür bundan da çıkacağım.” ifadelerini kullandı.

Hasan İmamoğlu, bu ülkenin kolay kazanılmadığını vurgulayarak, “Bu ülkeye de benim dedem, iki tane kardeşi şehit gitti. Yani o zaman ben soruyorum: Niye şehit oldular?” şeklinde sorguladı. Ayrıca, Türkiye’deki siyasi durumu ve geçmiş darbe girişimlerine atıfta bulunarak, “Ben 1960 ihtilalini ilkokulda yaşadım. 1980 ihtilâlini yaşadım. Bir sürü darbe girişimleri de oldu. Ben böyle bir şey görmedim.” dedi. İmamoğlu, günümüz koşullarında birkaç kişi için tutuklama emri verildiği düşüncesini dile getirerek, “Niçin? Allah’tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok.” şeklinde konuştu. Ek olarak, “Allah’a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok.” diyerek zor günlerin geçeceğine inandığını belirtti.