Hasan Kapucu, Kızının Sağlığı İçin Mücadele Ediyor

HASAN KAPUCU’NUN KIZINA YARDIM İHTİYACI

Hatay’da ikamet eden Hasan Kapucu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden 3 gün sonra enkazdan kurtarılan evladının bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor. Antakya’nın Cebrail Mahallesi’nde eşi ve iki kızıyla birlikte deprem anında evlerinde bulunan 52 yaşındaki Kapucu, maalesef enkazda eşi Hülya’yı kaybetti. Kendisi ve kızları, depremin 3. gününde yaralı olarak kurtuldu. Yaklaşık 2 ay boyunca çeşitli hastanelerde tedavi gören Kapucu, 24 yaşındaki kızı Sinem ile sağlıklarına kavuşsalar da, en küçük kızı 15 yaşındaki Elif Derya’nın durumu hâlâ ciddiyetini koruyor.

KIZIYLA BİR ARADA YAŞAMA SAVAŞI VERİYOR

Kapucu, kızı Elif Derya ile birlikte geçici bir konteyner kentte yaşam sürdürüyor. Geçirdiği ameliyatlara rağmen her iki ayağında da doku kaybı bulunan Elif Derya, koltuk değneğiyle yürüyebiliyor. Baba Kapucu, kızının yanından bir an olsun ayrılmadığını vurguluyor. Kendi, eşi ve 3 kızıyla depremden önce mutlu bir yaşamları olduğunu, o günleri çok özlediğini ifade eden Kapucu, “Üç kızımın birisi evli, diğeri ise İstanbul’da teyzesiyle yaşıyor,” diyor. Deprem sonrası Elif Derya ile birlikte yaşamda tutunmak ve birbirlerine destek olmak için çaba gösteriyorlar.

Kapucu, deprem sonrası her şeyin daha zor hale geldiğini dile getiriyor. “Çalışamıyorum, kızıma bakmak zorundayım. Kızımın ihtiyaçlarını gidermem lazım, emekliyim ama bu yetersiz kalıyor,” sözleriyle hissettiklerini aktarıyor. Kızının yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte çalışamadığını belirten Kapucu, zamanının çoğunu Elif Derya’ya ayırdığını da ekliyor. “Depremden önce yemek veya temizlik yapmayı bilmezdim,” diyen Kapucu, yaşanan zorluklar neticesinde mecburen bu konuları da öğrenmek zorunda kaldığını aktarıyor.

AMELİYAT İÇİN GEREKEN MİKTAR YÜKSEK

Kapucu, kızı Elif Derya’nın yeniden sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için temmuz ayının ilk haftasında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat randevusunun bulunduğunu belirtirken, “Bu ameliyat için yaklaşık 300 bin liraya yakın paraya ihtiyacımız var. Kızım ameliyat olursa sağlıklı şekilde yürüyebilecek, hayatını kendi başına sürdürebilecek,” diyor. Hasan Kapucu, “Benim için şu anda hayatta en önemli şey kızımın sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi. Bunun dışındaki hiçbir şey önemli değil,” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Kızının sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi, onun için her şeyden daha kıymetli.