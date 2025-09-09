Hasan Karateke, Evini Taşıdı 150 Metre

KONTENYER EV TAŞIMA İŞLEMİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, orman sınırları içinde bulunduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen konteyner ev, Hasan Karateke tarafından 150 metre mesafedeki kendi tapulu arazisine taşındı. Gazipaşa’ya bağlı Kızıl Güney Mahallesi’ndeki bu olay, Hasan Karateke’nin 7 yıl önce tapulu arazisi içinde inşa ettiğini düşündüğü evine verilen ceza sonrası gerçekleşti.

EVİN TAŞINMA SÜRECİ

Verilen yıkım kararının ardından Karateke, evini ray sistemi kullanarak taşımaya karar verdi. İlk olarak, iş makinesi ile yolu genişleten Hasan Karateke, yaklaşık 30 ton ağırlığındaki konteyner evi altına ahşap direkler ve demir koyarak hareket ettirdi. Üç gün süren çalışmanın ardından, konteyner ev başarılı bir şekilde Karateke’ye ait olan 150 metre mesafedeki yeni arazisine yerleştirildi.