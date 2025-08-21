Hasan Keskin, Malazgirt’i Ziyaret Etti

HASAN KESKİN’İN MALAZGİRT’A YOLCULUĞU

Denizli’nin Tavas ilçesinden Muş’un Malazgirt ilçesine gelen 71 yaşındaki Hasan Keskin, giydiği temsili savaş kostümü ile herkesi büyüledi. 1974’te vatani görevini Malazgirt’te yapan Keskin, o tarihten itibaren Sultan Alparslan’a olan sevgisini ve Malazgirt ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Özel olarak yaptırdığı savaş kostümünü giyerek Malazgirt’te dolaşan Keskin, cadde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya geldi, çay içti ve fotoğraf çektirdi.

KUTLAMALARA HAZIRLIKLAR

Malazgirt Kalesi’ne çıkarak Han Çadırı’nı da ziyaret eden Keskin, 23-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katılmayı planlıyor. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 yıldır özel kostümüyle Türkiye’nin dört bir yanını dolaştığını ifade etti. Gittiği yerlerde yoğun ilgiyle karşılandığını belirten Keskin, “Malazgirt Kalesi bana hem Sultan Alparslan’ı hem de askerlik yıllarımı hatırlatıyor” dedi.

GEÇMİŞİ YAŞATMAK VE GELECEĞE AKTARMAK

Keskin, “Malazgirt kalbimizdeki en büyük zaferin adı. Sultan Alparslan’ın ruhu, burada 1974’te askerlik yaparken işlendi. 5 yıldır bu kıyafeti giyerek Türkiye’yi dolaşıyorum. Benim için Malazgirt, bir toprak parçasından çok daha fazlası. 1071’de açılan kapının anlamını her gelişimde bir kez daha yaşıyorum. Sultan Alparslan ve şehitlerimizin ruhu burada dolaşıyor. Bu nedenle kıyafetimi giyip buraya geliyorum. Hem geçmişi yaşatıyor hem de genç nesillere aktarıyorum” şeklinde ifadelerle hislerini dile getirdi.