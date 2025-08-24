Hasan Keskin, Malazgirt Zaferi’nde İlgi Çekti

HASAN KESKİN’İN MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİĞİNE KATILIMI

Denizli’nin Tavas ilçesinden Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen 71 yaşındaki Hasan Keskin, temsili savaş kıyafetiyle düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinliklerinde katılımcıların dikkatini çekti. Vatani görevini 1974’te Muş’un Malazgirt ilçesinde yapmış olan Keskin, o tarihten beri Sultan Alparslan’a duyduğu sevgiyi ve Malazgirt ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Özel olarak yaptırdığı savaş kıyafetini giyerek farklı şehirlerde dolaşan Keskin, Ahlat’taki kutlamalara katıldı.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Zırhlı kostümüyle kutlamalar sırasında ilgi odağı olan Keskin, etkinlikte vatandaşlarla fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. AA muhabirine konuşan Keskin, ülkenin dört bir yanından insanların bu coşkulu etkinliklere katıldığını belirtti. “Türkiye’nin tüm şehirlerine gitmeye çalışıyorum. Osmanlı’yı, Selçuklu’yu anlatmak için gittiğim yerlerde insanları yanıma çağırıyorum, tarihi ve şanlı destanı bildiklerimle anlatıyorum” dedi.

GENÇLERİ GEÇMİŞE BAĞLAMA ÇABASI

Keskin, bu uğraşını kendi çabalarıyla gerçekleştirdiğini vurgularken, Denizli’deki 4 dairesini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını da ifade etti. “Çocuklara, gençlere Osmanlı, Selçuklu ruhunu aktarıyorum. Üç kıtada hüküm süren cihan imparatorluğunu anlatıyorum. Birlik olmamız gerekiyor. Birlik olursak güçlü oluruz” diye ekledi. Kutlamalarda Keskin ile fotoğraf çektiren Muhsin Ünal ise, “Hasan Bey, insanlara Osmanlı’yı, Selçuklu’yu ve Türk tarihini aktarıyor. Farkındalık oluşturma açısından önemli bir iş yapıyor” şeklinde görüş bildirdi.