Hasan Paşa Cami Yeniden İbadete Açıldı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Şanlıurfa’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler ve devamındaki sel felaketinde zarar gören 523 yıllık Hasan Paşa Cami, tamamlanan restore işlemlerinin ardından cuma namazı ile tekrar ibadete açıldı. Vatandaşlar, 2 yıllık restorasyon çalışmasının sonucunda yeniden ibadete açılan Balıklıgöl yerleşkesindeki camide kılınan cuma namazına yoğun ilgi gösterdi. Depremler ve sel felaketi sonrasında, konut, iş yeri, hastane ve okulların yapım sürecinin yanı sıra, afetten etkilenen ibadethanelerin de yeniden inşa edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

TARİHİ DOKU KORUNDU

Balıklıgöl Yerleşkesindeki Hasan Paşa Cami’de 2 yılı aşkın süredir devam eden restorasyon çalışmaları nihayet sona erdi. 526 yıllık tarihi dokusuna uygun olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen cami, kılınan cuma namazı ile tekrar ibadete açıldı. Namaz sonrası, caminin yeniden açılması nedeniyle Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri cemaate lokum dağıttı.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Erkan Deren, restorasyon ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilimiz Şanlıurfa’da nasibini aldı. Burada birçok caminin restorasyonu devam ediyor. Depremden sonra bunların restorasyon çalışmaları başladı. Bunlardan bir tanesi de Hasan Padişah Camimizdir. Yaklaşık 526 yıllık bir tarihi dönemi vardır. Camimizde restorasyon çalışmaları tamamlandı ve bugün yeniden ibadete açıldı. Allah’ın izniyle Cuma namazından sonra açılışını yaptık. Şanlıurfa’mıza, halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

CEMAATİN DÜŞÜNCELERİ

Hasan Paşa Cami İman Hatibi Orhan Elmas, caminin tekrar ibadete açılmasıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, “Devletimiz, milletimiz el birliği ile bu camileri tekrar ayağa kaldırdılar. Tekrar ibadete açtılar. Halk adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Cami cemaatinden Zeynel Abidin Catın, “Depremde camimiz büyük bir yara almıştı. Depremin ardından sel felaketi yaşandı. Camimizi sel suları basmıştı. Tamamen atıl bir duruma gelmişti. Camimiz tadilat çalışmaları sonrası yeniden ibadete açıldı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.