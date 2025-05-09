Hasan Paşa Cami Yeniden İbadete Açıldı

HASAN PAŞA CAMİ’Sİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

Şanlıurfa’da, 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından gelen sel felaketi sonucunda hasar alan 523 yıllık Hasan Paşa Cami, tamamlanan restorasyon işlemlerinin ardından kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Balıklıgöl yerleşkesindeki camiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve açılışta kalabalık bir katılım oldu.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile benzer şekilde Şanlıurfa ve Adıyaman’daki sel felaketinin yaraları sarılırken, konut, iş yeri, hastane ve okulların yanında ibadethanelerin de yeniden inşası hedefleniyor. Hasan Paşa Cami’nin restorasyon çalışmaları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2 yılı aşkın süredir sürdürülüyordu ve nihayet tamamlandı. Cami, tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore edildikten sonra Cuma namazıyla tekrar ibadete açıldı. Açılış sonrası, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri cemaate lokum dağıttı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR GELDİ

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Erkan Deren, yeniden ibadete açılan cami ile ilgili açıklamada bulundu. “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler, ilimiz Şanlıurfa’da da etkili oldu. Birçok camimizin restorasyonu sürmekte. Deprem sonrası bu çalışmalar başladı ve bunlardan biri de Hasan Paşa Cami’sidir. Yaklaşık 526 yıllık bir geçmişe sahip olan camimizin restorasyonu tamamlandı ve bugün itibarıyla yeniden ibadete açıldı. Şanlıurfa’mıza halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

CEMAATE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Caminin İman Hatibi Orhan Elmas, caminin tekrar ibadete açılmasının getirdiği mutluluğu dile getirerek, “Devletimiz ve milletimiz bir araya gelerek bu camileri yeniden ayağa kaldırdılar. Herkese bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Cami cemaatinden Zeynel Abidin Catın ise, “Depremde camimiz büyük bir hasar aldı. Sel felaketi sonrası camimiz su altında kaldı ve atıl bir hale geldi. Tadilat işlemlerinin ardından camimiz now ibadete açıldı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.