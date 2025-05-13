Hasan Piker, Havalimanında Sorgulandı

HASAN PİKER’İN SORGULANMASI

Türk asıllı ABD’li çevrim içi siyasi yorumcu Hasan Piker, Chicago’daki havalimanında sorgulandığını duyurdu. Sosyal medya platformu Twitch’te 2,8 milyon takipçisi bulunan Piker, en son YouTube videosunda, hafta sonu Fransa’nın Paris kentinden Chicago’ya yaptığı uçuş sonrası O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda karşılaştığı durumu anlattı. ABD’de doğduğunu ve düşük riskli yolcuların gümrük ve pasaport kontrolünden çabuk geçmesini sağlayan “Global Entry” programına kayıtlı olduğunu belirten Piker, bu duruma rağmen sorguya çekilmesinin garip olduğunu ifade etti.

SORGUNUN İÇERİĞİ

Piker, havaalanında gözaltına alınarak özel bir odaya götürüldüğünü söyledi. “Siyasi görüşleri ve sosyal medya hesaplarındaki siyasi yorumları” hakkında birçok soru sorulduğunu vurgulayan Piker, savunduğu düşünceler nedeniyle hedef alındığını düşündüğünü aktardı. “Sorguda Hamas’ı seviyor musun? Hamas’ı destekliyor musun? Hamas’ın bir terör grubu mu yoksa bir direniş grubu mu olduğunu düşünüyorsun?” gibi sorulara maruz kaldığını ifade eden Piker, Trump hakkındaki görüşleriyle Hamas, Hizbullah ve Husilerle ilişki içinde olup olmadığına dair de merak edilenleri paylaştı. Piker, sorgulamanın amacının, kendisi gibi olan ve aynı güvenlik seviyesine sahip olmayanların sessiz kalmasını sağlamak için bir korku ortamı yaratmak olduğunu düşündüğünü belirtti.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMASI

Associated Press (AP) ajansına konuşan federal yetkililer ise Piker’ın gözaltına alınmasıyla ilgili iddialarını reddetti. Yetkililer, sorgulamanın “rutin ve yasal” olduğunu ifade etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Tricia McLaughlin, sorgunun siyasi etkiler taşımadığını savunarak, Piker’in incelemenin bitmesinin ardından “ivedilikle serbest bırakıldığını” söyledi. Piker, bir dönem “The Young Turks” radyo programında sunuculuk yapmış, New Jersey eyaletinde dünyaya gelmiştir. 33 yaşındaki yorumcunun yayınlarında Trump yönetimini sıklıkla eleştirdiği biliniyor.