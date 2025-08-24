Haberler

Hasan Şaş, Barış’a Sert Eleştirilerde Bulundu

BARISI ELEŞTİREN AÇIKLAMALAR

Hasan Şaş, efsane isimlerden biri olarak, Suudi Arabistan takımı NEOM SC’ye transfer olacağı iddia edilen Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. sporON Youtube kanalında yaptığı sert eleştirilerle öne çıkan Hasan Şaş, Barış Alper’e doğrudan seslenerek, “O Barış’sa, o Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal… Kırılır gider. Transfer bitimine 10 gün kala sen ile menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun!” ifadesini kullandı.

KARİYER PLANINI SORGULADI

Hasan Şaş, Barış Alper’in kariyer planını değerlendirerek, “Sen kime baskı yapacaksın! Sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun Barış. Kim alttan para götürüyor? Galatasaray bunu deşifre edecek, ben Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum!” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, ekran karartma eyleminin anlamını sorgulayarak, “Sen kimsin menajer? Sen Galatasaray Kulübü hakkında kimsin de bu açıklamayı yapıyorsun? Yeter! Herkes bir had bilsin!” diyerek durumu sert bir dille eleştirdi.

