Hasan Şaş: Provoke ettiler

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta yaşananlara ilişkin Hasan Şaş’tan açıklama geldi.

Olayların içinde yer alan isimlerden biri de G.Saray’da Fatih Terim’in yardımcı antrenörü olan Hasan Şaş’tı… İşte Şaş’ın olaylar sonrasında yaptığı o açıklamalar:

“Evet, hatalıyım. Ama tek suçlu ben miyim? Belhanda’ya o tokatı ben mi attım? Bu olayların başlangıcına neden olan Fenerbahçeli oyuncuları da kimse unutturmaya kalkmasın. Üstümüze düşeni alıyoruz, onlar ise yanlışlarını da üzerimize yıkıp, alakaları yokmuş gibi davranıyorlar.

Ben haksızlık karşısında kendimi tutamıyorum. Öyle soğukkanlı davranamıyorum. Soldado oyuna girene kadar 60 dakika bizi kulübeden tahrik etti. Sahaya girmeden önce teknik heyet gibi kulübeden çıkıp laf attı. Soldado, bilinçli çalışarak derbiyi provoke etmek için gelmiş gibiydi.

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