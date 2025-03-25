Hasan Şaş’tan Arda Güler’e Galatasaray Önerisi

HASAN ŞAŞ’IN ARDA GÜLER AÇIKLAMALARI

Eski Galatasaraylı futbolcu ve yardımcı teknik direktör Hasan Şaş, Real Madrid’de yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu. Şaş, milli futbolcunun gelişimi açısından Galatasaray’a kiralık olarak gelmesi gerektiğine vurgu yaptı.

GALATASARAY VE ARDA GÜLER’İN İHTİYAÇLARI

Şaş, Yeni Açık YouTube kanalında “Arda Güler en son maçında bir şut çekti, Vinicius ile Mbappe’nin tepkisini çekti. Artık işi Real Madrid’de zor. Bu çocuktan güveni alırsan… Zaten çok oynamıyor. Ben tamamen formayı bir kenara koyarak düşünüyorum… Mertens, Galatasaray’dan gidecek. Galatasaray’ın Arda’ya, Arda’nın Galatasaray’a ihtiyacı var. Fenerbahçe demiyorum çünkü orada Talisca var. Beşiktaş olmaz çünkü Beşiktaş daha tam takım olamadı. Galatasaray seyircisi ve takımı Arda’yı taşır. Galatasaray’ın da ihtiyacı var, Arda’nın da var. Ben bunu transfer olarak değil, kiralık olarak söylüyorum. Seyirci faktörü var tekrar güveni kazanıyor. Galatasaray’da Mertens gidiyor, Ahmed Kutucu da oynayamaz orada. Galatasaray’ın çok ihtiyacı var böyle bir oyuncuya” dedi.

FUTBOLSEVERLERİN TEPKİLERİ

Hasan Şaş’ın bu açıklamaları futbolseverleri ikiye böldü. Bir kesim, Şaş’ın düşüncelerini desteklerken, diğer kesim bu görüşe karşı çıktı. Arda Güler’in durumu, futbol camiasında tartışma yaratmaya devam ediyor.