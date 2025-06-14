Hasan Yalnızoğlu Pankreas Kanseri Nedeniyle Vefat Etti

HASAN YALNIZOĞLU’NDAN ÜZÜCÜ HABER

Survivor ile tanınan, aynı zamanda oyuncu ve dansçı olan Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 7 yaşında bir kız çocuğu olan Hasan Yalnızoğlu’nun Bakırköy Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğreniliyor. Özellikle “Survivor” ve “Anadolu Ateşi” dans gruplarındaki performanslarıyla bilinen Yalnızoğlu, özellikle pankreas kanseriyle zorlu bir mücadele verdi.

HAYATI VE KİŞİSEL GELİŞİMİ

20 Ekim 1974 tarihinde Üsküdar, İstanbul’da dünyaya gelen Yalnızoğlu, aslen Rizeli. 6 yaşında jimnastiğe başlamasının yanı sıra futbol ile de ilgilendi. Yüzme sporunda da önemli başarılar elde eden Yalnızoğlu, orta öğrenimini Pendik’te tamamladı. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik bölümünden mezun oldu. Spor kariyerinde birçok başarı kazanan Yalnızoğlu, daha sonra dans ve oyunculuk alanında kendini ispatladı. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev aldı.

KARRİYERİ VE ÖZEL HAYATI

2007 yılında, kendisi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi. Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya’nın ardından ikinci olma başarısını gösterdi. 2013 yılında ise Şişli’de kendi spor salonunu açtı. 2014 yılında “Öğrenilmiş Duygular” adlı kişisel gelişim kitabını çıkardı. 2015 yılında Acun Ilıcalı’nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışarak 5. sırayı elde etti. 1997 yılında, kadınlarda Deniz Akkaya, erkeklerde ise Kenan İmirzalıoğlu’nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında ikinci oldu. Pankreas kanseriyle mücadele eden Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayata gözlerini yumdu.