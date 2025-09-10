CANLI HAYATINI KAYBETTİ

Denizli’de ailesine “İntihar edeceğim” diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Hasan Yiğit’in cenazesi barajda bulundu. 07 Eylül Pazar akşamı, Hasan Yiğit, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’ndeki evinden ayrılırken ailesine bu çarpıcı ifadeyi kullandı. Genç adamın kaybolmasının ardından ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve arama çalışmalarına başladı.

POLİS EKİPLERİ ARAMALARA YOĞUNLAŞTI

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Hasan Yiğit’in son olarak Vali Recep Yazıcıoğlu Barajına girdiğini tespit etti. Bu doğrultuda, arama çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, barajda arama yapmak üzere olay yerine geldi.

Dalgıçlar, sabah saatlerinden itibaren barajda arama çalışmalarını sürdürdü ve öğle saatlerinde bir kişiye ait cansız bedeni suyun dibinde buldu. Su altından çıkarılan cenazenin yapılan incelemeler sonucunda kayıp olarak aranan Hasan Yiğit’e ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, Hasan Yiğit’in yakınlarının baraja girmemesi için güvenlik önlemleri aldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İNTİHAR DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Hasan Yiğit’in cenazesinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı, yapılan ilk incelemeler sonucunda intihar ettiği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.