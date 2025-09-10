Hasan Yiğit’in Cesedi Bulundu Göl’de

KAYIP GENÇTEN ACILI HABER

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Hasan Yiğit’in cansız bedeni bulundu. Yiğit, Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşıyordu. 7 Eylül’de evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Ekipler, Yiğit’in en son görüldüğü yerin Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresi olduğunu tespit etti. İtfaiye ve polisin su altı arama kurtarma ekipleri, baraj gölünde çalışma yaptı. Bugün, baraj gölünde Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yiğit’in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Genç adamın kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.