Hasan Yılmaz’ın Cenazesi Barajda Bulundu

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Adıyaman Atatürk Barajı’nda Ramazan Bayramı’nın ikinci günü kaybolan Hasan Yılmaz’ın cenazesi, su altı ve su yüzeyindeki arama çalışmaları sonucunda bulundu. Kahta ilçesi Belören Köyü yakınlarında 2 arkadaşıyla birlikte barajda görülen döner ustası Hasan Yılmaz’dan (44) bir daha haber alınamamıştı. Bu durum üzerine arama çalışmaları hızlandırıldı.

ECZANELER YARDIMA KOŞTU

Hasan Yılmaz’ı bulmak için jandarma, AFAD ve polis dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi. Malatya ve Elazığ’dan gelen takviye ekiplerle birlikte toplamda 38 kişilik su altı ve su üstü ekipleri, çeşitli cihazların yardımıyla kayıp şahsı aradı. Yapılan arama çalışmaları, olaydan sonraki üçüncü gün boyunca durmaksızın sürdürüldü.

CENAZE BULUNDU

Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda Hasan Yılmaz’ın cenazesini suyun yaklaşık 20 metre derinliğinde tespit etti. Cenaze, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.