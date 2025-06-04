Hasankeyf Bayramda Ziyaretçilerini Bekliyor

HIZLI ZİYARET VE HAZIRLIKLAR

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) inşasının ardından yeni yerleşim alanına taşınan Hasankeyf, tarihi dokusu ile dikkat çekiyor. Kurban Bayramı nedeniyle ilçede heyecan artıyor. Doğal güzelliklerin yanı sıra İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi, Hasankeyf Kalesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi yapılar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

ESNAF HAZIRLIKLARINI İNCE TUTUYOR

Bayramda artması beklenen ziyaretçi sayısı nedeniyle esnaf, vitrinlerini yenileyerek kalabalığa hazır olmaya çalışıyor. Esnaf ve tur rehberi Mehmet Salih İnalöz, Hasankeyf’i en iyi şekilde tanıtmak için çaba gösterdiklerini belirtiyor. İnalöz, “Bayram dolayısıyla heyecan yaşıyoruz. Mardin ve Midyat gibi tarihi yerlere yakın olmamız nedeniyle de tercih ediliyoruz. Bayramda güzel bir kalabalık bekliyoruz.” diyor.

BAYRAM HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Esnaf Muhyettin Talayhan, 12 yıldır ilçede esnaflık yaptığını ifade ederek, bayram hazırlıkları için yoğun mesai harcadığını paylaşıyor. Talayhan, “Gelen misafirlere hazırlık olsun diye hediyelik eşya yapıyoruz. Burası tatil günlerinde kalabalık oluyor.” şeklinde görüş bildiriyor. İzmir’den gelen Beyza Tekçe ise ailesiyle birlikte Hasankeyf’e geldiğini aktarıyor. Tekçe, “Hasankeyf’i çok duymuştuk. Gelip görmek istedik ve çok beğendik.” diye ekliyor.