Hasankeyf’e 125 Bin Ziyaretçi Geldi

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU VE TURİZM FAALİYETLERİ

Batman’ın tarihî Hasankeyf ilçesi, Kurban Bayramı süresince 125 bini aşkın misafiri ağırladı. Bayram tatilinde hem yerli hem de yabancı turistler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi önemli tarihi mekanları ziyaret etti. Ayrıca, Hasankeyf Kalesi ve çevresindeki tarihi mağaraları görmek için tekne turlarına katıldılar.

BAYRAM TATİLİNDEKİ ZİYARETÇİ AĞIRLAMA

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yaptığı açıklamada, Hasankeyf’in bölgenin incisi olduğunu vurguladı ve bayramda yoğun bir ziyaretçi akını yaşandığını ifade etti. İmrak, “4 günlük bayram tatili boyunca 125 binin üzerinde insanı Hasankeyf’imizde misafir ettik. Arkeopark alanındaki müzemiz 4 bine yakın eseriyle ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladı.” diyerek gelecek bayramlar için iyimser bir bakış açısı sergiledi. Bu yıl için 250 bin ziyaretçi hedeflediklerini, ancak ilk 6 ayda 400 bine yakın misafir ağırladıklarını belirtti.

TEKNE TURLARI VE ZİYARETÇİLERİN GÖRÜŞLERİ

Hasankeyf Kale Turizm Kooperatifi Başkanı Ali Can, gelen ziyaretçilerin tekne turlarından memnun kaldığını aktardı. Gaziantep’ten ziyarete gelen Onur Kılıç, ilk kez geldiği ilçeyi beğendiğini ve memnuniyetle ayrıldığını söyledi. Bursa’dan gelen Tuncay Badur ise daha önce de Hasankeyf’i ziyaret ettiğini, ilçenin her seferinde kendisini etkilediğini anlattı. İzmir’den gelen Melek Değirmenci, ailesiyle birlikte bayram tatili için ilçeye geldiğini ve tarihi eserleri gördükten sonra tekne turuna katılmayı planladıklarını ifade etti. Tekne kaptanı Şehmus Batıhan, bir saat süren tekne turunun müze limanından başladığını ve teknedeki ziyaretçilere ilçe hakkında bilgi verdiklerini kaydetti.