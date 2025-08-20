Hasankeyf’te Tekne Turları Yoğun İlgi Görüyor

HASANKEYF’TE TEKNE TURLARI İLGİ ODAĞI

Batman’ın 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip ilçesi Hasankeyf’te gerçekleştirilen tekne turları, antik kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en gözde aktiviteleri arasında yer alıyor. Turistler, tekne turuyla geçmişe doğru bir yolculuk yapıyor ve Hasankeyf manzarasında gün batımını izleme fırsatını yakalıyor. Dicle Nehri kıyısında yer alan Hasankeyf, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yaparak, tarihsel zenginliğini günümüze taşıyor.

TURİSTLER TARAFINDAN YOĞUN İLGİ

Hasankeyf Kale Kooperatifinde görevli tekne kaptanı Şehmus Batıhan, turistleri tarihi bir yolculuğa davet ettiklerini belirterek, “Tarih, doğa ve kültürün buluştuğu 12 bin yıllık antik kent Hasankeyf’te tekne turları düzenliyoruz. Tekne turlarımız Hasankeyf Müze Limanı’ndan başlayıp tarihi antik kent Hasankeyf, eski Süryani yerleşim alanı, Hasankeyf Kalesi, vadi ve koylar gibi önemli yerleri kapsıyor. Turlarımız ortalama 1 saat sürüyor ve deniz bisikletleri gibi su sporlarıyla ilgili aktiviteler de sunuyoruz. Çok yoğun bir dönem yaşıyoruz ve birçok yerli ve yabancı turist geliyor. Burayı görmeleri için herkesi davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

TURİSTLERDEN POZİTİF YORUMLAR

İstanbul’dan Hasankeyf’e gelen Nagihan Bıçakçı, “Güzel bir antik kent, burada dolanmak çok keyifli. İnsanlar çok güleryüzlü. Burası benim dördüncü ziyaretim ve buraya doyamıyorum” dedi. Ağrı Patnos’tan ailesiyle gelen Remzigül Taşdemir, “İyi ki buraya gelmişiz. Herkesin burayı gezmesini tavsiye ederim. Tekne turuyla harika bir gezi yaptık” şeklinde konuştu. Şırnak’tan gelen Habip Demir, “Hasankeyf’in tarihi ve güzellikleri muhteşem. Tekne turu da çok keyifliydi” ifadesini kullandı. Fatih Gökhan Gedik ise Siirt’ten geldiğini belirterek, “Burada tarihi bir atmosfer var. Daha fazla gezmeyi planlıyoruz” dedi.