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Hasarlı Bina Prefabrik Dükkanın Üzerine Devrildi

DEPRESYONUN ETKİLERİ HÂLÂ HİSSEDİLİYOR

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda hasar gören 3 katlı bir bina, yıkım sırasında bitişikteki 2 katlı prefabrik dönerci dükkanının üzerine devrildi. Bu olay, iş yerinin tamamen yerle bir olmasına yol açtı ve dönerci sahipleri büyük bir üzüntü içerisindeydi.

YIKIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hatay’da depremin izlerinin silinmesi için mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları sürüyor. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleştirilen yıkım, hasarlı olan 3 katlı binanın yanındaki 2 katlı dönerci dükkanına devrilmesiyle sonuçlandı. Zekat Gümüş’e ait olan dönerci, bu olay sonucunda tamamen yıkıldı. Yıkım sırasında iş yerinin kapalı olması, olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Havadan görüntülenen yıkım alanında, iş yerinin sahibi Lina Gümüş, gözyaşları içinde bekleyişini sürdürdü.

SAHİBİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Duygularını dile getiren Lina Gümüş, “Yıkım ekibi geldi ve bize iş yerimize herhangi bir zarar vermeyeceklerine dair söz verdiler. Ciddi zarar olmayacağını söylediler. Malasef iş yerimiz yerle bir oldu. Biz burada 8 yıldır dönerci işletiyorduk. Personelimiz de vardı. Çok kötüyüz, diyecek bir şey bulamıyoruz ve çok üzgünüz” şeklinde konuştu.

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