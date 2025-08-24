Hasat Zamanı, Sarı Lop İncir

İNCİR HASADINA BAŞLANDI

Aydın’da, ilin en büyük tarım ürünlerinden biri olan Sarı Lop İncir’in hasadı başladı. Kuru incir üretiminde aflatoksin ve okratoksinle mücadele amacıyla üreticilere toplamda 11 bin 854 adet kerevet dağıtıldı. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli, Kan Haydarlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen incir hasadına katılarak üreticilerin yanında yer aldı. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Kaymakam Küpeli’nin katılımıyla birlikte hem incir hasadına katkıda bulundu hem de üreticilere kerevet dağıttı. Kaymakam Küpeli ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, olgunlaşan incirleri dalından toplayarak kerevetlerde kuruması için bıraktı. Kaymakam Küpeli ve İl Müdürü Temiz, üreticilerle konuşarak onlara bol kazanç diledi.

DAĞLARIMIZDAN BAL AKAN KÖYLERDEYİZ

Nazilli’ye bağlı Haydarlı Mahallesi’ndeki incir hasadına katılan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, “Çiftçilerimizle beraber kuru incir hasadına geldik. Aynı zamanda valiliğimizin ve İl Tarım Müdürlüğü ile kerevet dağıtımını yaptık. Burada coğrafi işaretli sarı lop incirimiz var. Dağlarımızdan bal akan mahallelerimizdeyiz. İncirlerini daha sağlıklı, sıhhatli kurutsunlar diye vatandaşlarımıza kerevetlerin dağıtımını da yaptık. Çiftçilerimizden de kerevetlere yoğun bir rağbet var. Ben tüm çiftçilerimize sağlıklı incir üretimlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

AĞUSTOS-EYLÜL DÖNEMİNDE DESTEK VERİYORUM

Haydarlı Mahallesi sakinlerinden Şirin Öztürk Parmak, 3 yıl önce Denizli’ye gelin gittiğini belirterek, “3 yıl önce evlendim. Aslında Denizli’de oturuyorum ama Ağustos, Eylül dönemi gelince mecburen buraya gelip incir hasadına destek veriyorum. Babam beni evlendirirken bu şekilde şart koştu. Kaymakamımız bizi ziyarete geldi ve bu durum beni çok mutlu etti. Kerevetlerimiz geldi ve onlarla incir kurutacağız. Çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

KEREVET DAĞITIMI VE ÜRETİM BİLGİLERİ

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Sarı Lop İnciri hasadı için bulunduklarını belirterek, “Aydın incirimiz, Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli bir ürünümüz olup Türkiye üretiminin 2024 yılı verilerine göre 375 bin tonluk bir üretim yapıyoruz. Bunun 210 bin tonunu Aydın ilimiz tek başına karşılamakta ve bu üretim ile Türkiye’de lider konumda. Buradaki Sarı Lop İnciri, ürünün yüzde 98’ini oluşturmakta. Genel olarak Aydın’da toplamda 11 bin 814 adet kerevet dağıtımı gerçekleştirdik. Nazilli’de de 3 bin 250 adet kerevet dağıtımı yapıldı. Kerevet, incirin kurutulmasında önemli bir araç. Aflatoksin ve okratoksin oluşumunu engelleyerek sağlıklı kurutma için çok uygun. Aydın ilimizin bir numaralı ürünü olan incir hasadında bereketli ve bol kazançlar dilerim” ifadelerini kullandı.