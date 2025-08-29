Hasköy’de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga

OLAYIN GELİŞİMİ

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde, bir arazi anlaşmazlığı sebebiyle akraba iki aile arasında çıkan kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, arazi meselesi üzerine başlayan tartışma hızla büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı bir çatışmaya dönüşüyor.

SAĞLIK EKİPLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çevredeki vatandaşlar kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kavga esnasında V.G. yaşamını yitirirken, yaralı 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, güvenlik önlemleri eşliğinde Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili bir soruşturma başlattı.