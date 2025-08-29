Haberler

Hasköy’de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga

OLAYIN GELİŞİMİ

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde, bir arazi anlaşmazlığı sebebiyle akraba iki aile arasında çıkan kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, arazi meselesi üzerine başlayan tartışma hızla büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı bir çatışmaya dönüşüyor.

SAĞLIK EKİPLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çevredeki vatandaşlar kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kavga esnasında V.G. yaşamını yitirirken, yaralı 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, güvenlik önlemleri eşliğinde Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

TÜBİTAK Etkinliği, Bilim İçin Fırsat

Erzurum'da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, gençlere bilimin önemini anlatırken, 1000 katılımcı yıldızları gözlemledi.
Türkiye, Uzay Hedefine Yaklaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2026'da tamamlanacak milli uzay aracının ardından 2027'de Türkiye'nin Ay'a bayrağını taşıyacağını açıkladı. Ayrıca, gençlere uzay eğitimi verilmeye devam ediyor.

