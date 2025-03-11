Hasköy’de Çocuklar İçin Tenis Kursu Devam Ediyor

TENİS KURSUNA YOĞUN İLGİ

Muş’un Hasköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor salonunda tenis kursu, çocukların yoğun katılımıyla sürüyor. Hasköy Yeni Spor Salonu’nda uzman antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanlar, tenis sporuna ilgi duyan gençler için önemli fırsatlar sunuyor. Kurs kapsamında sporcular, temel tekniklerden ileri düzey becerilere kadar kapsamlı bir eğitim programında yer alıyor. Antrenörler, çocukların gelişimini dikkatle takip ederek bireysel performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

SPORUN YAYGINLAŞMASI HEDEFİ

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Hasköy’de sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin fiziksel ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlama amacıyla bu tür kursların devam edeceğini ifade etti. Taşdemir, “Hasköy ilçemizde sporun yaygınlaşması ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Bugün burada, büyük bir ilgiyle süren tenis kursumuzun başarısını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Tenis, sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde, disiplin, sabır ve strateji gerektiren bir spor dalıdır.” dedi.

ÇOCUKLARIN SPOR İLE BÜYÜMESİ

Uzman antrenörler eşliğinde antrenmanlarını sürdüren tüm sporcular, hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de sporun sağladığı disiplin ve özgüveni kazanıyor. “Çocuklarımızın azmi ve çabası, ilçemizde sporu daha ileriye taşıyacak en önemli güçtür. Gençlerimizin ve çocuklarımızın spora yönlendirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliklerimizden biridir.” diyen Taşdemir, ilçede sporun gelişmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirtti.