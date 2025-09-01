Haberler

Hasköy’de Ticari Araç Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Muş’un Hasköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması nedeniyle bir trafik kazası gerçekleşti. Olayın detaylarına göre, kaza, ilçeye bağlı Eşmepınar köyü mevkisinde oldu.

ARAÇLARDA MADDEİ HASAR

Kaza sırasında, ismi öğrenilemeyen sürücüler tarafından kullanılan 25 EA 213 plakalı hafif ticari araç ile 12 EA 376 plakalı kamyonet çarpıştı. Bu kaza sonucunda can kaybı veya yaralanma olmaması sevindirici bir durum olarak dikkat çekti, ancak her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olayın ihbar edilmesinin ardından jandarma ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

