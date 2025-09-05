Hasköy’de Yaralı Kartal Bulundu

YARALI KARTALIN TEDAVİSİ BAŞLADI

Muş’un Hasköy ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yaralı bir kartal tespit edildi. Kartal, tedavi amaçlı olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Hasköy ilçesindeki Yukarıüçdam köyü kırsalında devriye gezerken yaralı kartalı fark etti.

KARTALIN İLK MÜDAHALESİ YAPILDI

Jandarma ekipleri, yaralı kartala ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, muayene ve tedavi süreci için kartal, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kartalın tedavi sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.