Hassa’da Afet Konutları İnşası Devam Ediyor

Hatay’ın Hassa ilçesinde, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerin ardından başlanan 622 afet konutunun inşaat çalışmaları devam ediyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Akbez ve Aktepe mahallelerinde bu konutların inşa edilmekte olduğu belirtildi. Bununla birlikte, bölgedeki altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemesi de sürdürülüyor.

İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, projelerin mevcut durumuna dair yetkililerden bilgi aldı. Masatlı, “Sağlam ve güvenli yapılar, deprem gerçeğine karşı en güçlü önlem” ifadelerini kullanarak, bu yapıların vatandaşların yaşam kalitesini artırma konusunda da önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Tekirdağ’da Mevlit Okutuldu. Gazi Serdar Çetkin

Tekirdağ'da, yaşamını yitiren gazi polis Serdar Çetkin anısına mevlit düzenlendi.
Şam’da Kimyasal Saldırıya Anma Yürüyüşü

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde, kimyasal saldırılarda hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirilen yürüyüşte çok sayıda kişi bir araya geldi.

