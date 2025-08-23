Hassa’da Düğün Yolu Kazasında 5 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Hatay’ın Hassa ilçesinde, düğün nedeniyle yola çıkan bir aileyi taşıyan otomobil ile bir çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kazanın, Abdullah Bozkurt’un kullandığı otomobilin, Hassa Çevre Yolu’nda kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah C. yönetimindeki çekici ile çarpışması sonucu gerçekleştiği bildiriliyor.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Otomobilin sürücüsü Abdullah Bozkurt ile birlikte araçta bulunan Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ve Sevda Bedir yaralandı. Yaralılar, ilk yardımın ardından Hassa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu kritik olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası Abdullah C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kazanın sebep olduğu trajedi, bölgedeki halkın da büyük üzüntüsüne neden oldu.