Hassa’da Kadın Evinde Ölü Bulundu

KADIN EVİNDE BULUNDU

Hatay’ın Hassa ilçesinde, iki gündür kendisinden haber alınamayan kadının evinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Eşe Bulut (66) isimli kadından haber alamayan yakınları, kadının yaşadığı beş katlı apartmanın üçüncü katındaki dairesine giderek kapıyı çaldı. Ancak Bulut’un seslerine karşılık vermemesi üzerine, yakınları kapıyı kırarak içeri girdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Eve giren yakınları, kadını hareketsiz bir halde yatarken buldu. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi ve ekipler yaptıkları incelemede Bulut’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ardından yapılan incelemelerin ardından Bulut’un cenazesi, Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.